Hai mit Menschengesicht: Fischer machte schockierenden Fund

Derzeit würden viele Schaulustige zu den Brüdern kommen, um den Fisch zu sehen. Es gebe sogar schon Interessenten, die angeboten haben, den Hai zu kaufen. Aber Nuren lehnt entschieden ab. Das Wesen bringe ihm sicher Glück, argumentiert er.

Was, wenn er angreift?

Ware aus dem „Hai mit menschlichem Antlitz“ ein ausgewachsenes Tier geworden, hätte es wahrscheinlich ein sorgenfreies Leben in der indonesischen Floressee verbracht. Es wäre absolut unwahrscheinlich gewesen, dass der Hai einen Menschen attackiert hätte.

Wenn der Fall eintreten sollte, dass Sie von einem Hai attackiert werden, sollten Sie das tun, was Ihnen in diesem Moment am wenigsten in den Sinn kommt: Bewahren Sie Ruhe.

Vermeiden Sie hastige Bewegungen, da diese den Jagdinstinkt des Tieres wecken, das eigentlich ein friedvolles Wesen ist. Der Hai ist zunächst nur neugierig und frisst nur das, was er bereits kennt – kaum ein Hai hat bisher Menschenfleisch probiert.

Halten Sie Blickkontakt, drehen Sie dem Hai nicht den Rücken zu. Und nehmen Sie eine senkrechte Position ein. Sollte er dennoch angreifen, hilft nur noch ein gezielter Schlag in die Augen oder auf die Kiemen. Viele Surfer haben so bereits ihr Leben gerettet.