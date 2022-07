Bizarre und rassistische Posts erschienen heute auf dem offiziellen Instagram-Account von Disneyland. Ein selbsternannter „Superhacker“ der sich als David Do ausgab, veröffentlichte neben einigen Selfies auch anstößige und rassistische Beiträge. Er behauptete in einem Beitrag, dass er sich an dem Themenpark rächen wolle.

In einem anderen Beitrag behauptete der Hacker, „COVID erfunden und Wuhan dafür verantwortlich gemacht zu haben“ und „an COVID20 zu arbeiten“.

Ein Sprecher des Disneyland Resort bestätigte, dass Instagram und Facebook gehackt wurden und eine Untersuchung eingeleitet wurde. „Die Facebook- und Instagram-Konten von Disneyland Resort wurden heute früh kompromittiert“, sagte ein Sprecher gegenüber Newsweek.

8.4 Millionen Followers kommentierten die bereits gelöschten Posts und drückten ihre Verstörung aus. Jemand hat @Disneyland Instagram gehackt und es ist wirklich widerlich.