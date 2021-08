65 Jahre "Bravo": Liebe, Stars und Voyeurismus

Für sie kratzte man sein Taschengeld zusammen, lief am erstmöglichen Tag in die Trafik und verschanzte sich stundenlang aufgeregt im Kinderzimmer. Nach einer Woche waren die Seiten sichtbar mitgenommen, weil sie möglichst viele in die Hände bekommen wollten.

Bravo (früher war in Österreich das geläufig, Jüngere sagen heute eher die) hatte alles, wovon Generationen von Teenagern träumten, bevor es soziale Medien und allzeit verfügbare Internet-Pornos gab: Neuigkeiten und Poster von ihren Lieblingsstars, Foto-Lovestorys, die die heutige Jugend wohl als „cringe“ bezeichnen würde, Nacktbilder und „Dr. Sommer“, der drängende Fragen zu Penisgrößen, Flirttechniken und Liebeskummer beantwortete.