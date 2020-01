Haarige Sache: Koreaner stoßen sich am Bart des US-Botschafters

"Mein Bart dürfte aus irgendeinem Grund zur Faszination geworden sein", sagt Harry B. Harris und bleibt diplomatisch. Der US-Botschafter in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul wird in den Medien - insbesondere den sozialen Medien - wegen Schnauzbartes kritisiert. Das Thema liefert sich in der Aufmerksamkeit der Bevölkerung ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Storys über die Denuklearisierung des nördlichen Nachbarn.

Aber warum?

Harris, Sohn einer Japanerin und eines US-Amerikaners, wurde in Japan geboren. Das Verhältnis zwischen den Staaten Südkorea und Japan hat sich zwar mittlerweile normalisiert, ist aber immer noch bei Zeiten angespannt. Als frühere Kolonialmacht über Korea hat Japanisches oft einen bitteren Beigeschmack für Koreaner.