Großeltern aus Nachbarländern dürfen nach Dänemark zu Enkerln

Dänische Kinder, deren Großeltern in einem anderen skandinavischen Land oder in Deutschland leben, können sich freuen: Oma und Opa können ihre Koffer packen und nach Dänemark fahren. Die Regierung in Kopenhagen lässt seit Montag wieder deren Einreise zu.

Die Dänen ermöglichen auch anderen geliebten Menschen nach der langen Corona-Sperre den Grenzübergang: Auch unverheiratete Pärchen können sich auf ein Wiedersehen freuen. Partner aus den entsprechenden Ländern können ebenfalls wieder nach Dänemark reisen. Vorausgesetzt, sie sind seit mindestens einem halben Jahr mit der in Dänemark lebenden Person zusammen. Für Ehepartner gilt diese Regelung schon länger.

Sommerurlaub

Außerdem werden Deutsche und Skandinavier, die ein Ferienhaus in Dänemark haben, wieder über die Grenze gelassen.

Bis Ende der Woche will die dänische Regierung mitteilen, wie der Tourismus in den Sommermonaten schrittweise wieder in Gang kommen soll.