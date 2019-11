Großeinsatz an Amsterdamer Flughafen: Polizei spricht von "verdächtiger Situation"

Die Flughafenverwaltung sprach laut der niederländischen Nachrichtenagentur ANP von einer „ernsten Lage, die große Auswirkungen auf die Bevölkerung haben kann“.

Das Flugzeug habe an Gate D gestanden. "Jeder, der an D-Tor wartete, musste gehen", wird ein Augenzeuge im De Telegraaf zitiert. Passagiere und Crew sollen in Sicherheit sein. Die Maschine hätte gegen 19 Uhr nach Madrid fliegen sollen.

Ministerpräsident Mark Rutte sagte nach niederländischen Medienberichten bei einer Parteiveranstaltung im Osten der Niederlande, er hoffe, dass „die Sache gut ausgeht“.