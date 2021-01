Großbritannien will Verhütungspillen für Grauhörnchen

Sie mögen süß aussehen, sind jedoch gefährlich: Die ursprünglich aus Nordamerika stammenden Grauhörnchen werden für die britischen Wälder mehr und mehr zur Bedrohung, richten jährlich einen Schaden von 1,8 Milliarden Pfund (zwei Milliarden Euro) an. Schätzungen zufolge sollen bereits drei Millionen Grauhörnchen ihr Unwesen auf der Insel treiben – und die ursprünglich ansässigen roten Eichhörnchen nach und nach verdrängen.

Dem will die britische Regierung Einhalt gebieten. Den Tieren, die seit 2016 auf der EU-Liste der „unerwünschten Spezies“ stehen, sollen künftig Verhütungspillen unter das Futter gemischt werden. Beispielsweise in Futterboxen, welche nur Grauhörnchen erreichen können. So soll die rasche Ausbreitung der invasiven Tierart zumindest verlangsamt werden.