Feuerwehrleute lockten Eichkätzchen mit Nüssen aus Rohr

Soweit, so gut. Allerdings hatten die Feuerwehrleute die Rechnung ohne das Eichhörnchen gemacht. Denn durch die Geräusche und die Arbeiten am Rohr war es so verschreckt, dass es das Rohr nicht verlassen wollte. Also lockten es die Einsatzkräfte mit Nüssen an und zogen sich zurück.

Nach wenigen Minuten kletterte das Tier schlussendlich über die beigestellten Hilfsmittel wieder an die Oberfläche und konnte in seine gewohnte Umgebung zurück.

Nachdem das Fallrohr wieder montiert wurde, konnte die Feuerwehr Schwechat wieder einrücken.