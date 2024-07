Großbritannien: Soldat in Kent niedergestochen

In Großbritannien ist ein Soldat niedergestochen und schwer verletzt worden. Polizisten nahmen einen 24-Jährigen wegen des Verdachts auf versuchten Mord fest. Die Ermittler seien am Dienstagabend alarmiert worden, teilte die Polizei in der englischen Grafschaft Kent mit. Das Opfer sei mit Stichwunden ins Krankenhaus gebracht worden und befinde sich in einem ernsten Zustand. Premierminister Keir Starmer verurteilte den Angriff.