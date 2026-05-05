Großbrand in L.A.: Mutmaßlicher Brandstifter hegte Groll gegen Reiche

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Der mutmaßliche Brandstifter der verheerenden Feuer in einem Nobelvorort von Los Angeles im vergangenen Jahr hegte der US-Bundesstaatsanwaltschaft zufolge einen Groll gegen Reiche. Zwei Wochen vor der Tat in Pacific Palisades seien im Internetsuchverlauf des Angeklagten Anfragen wie "lasst uns alle Milliardäre stürzen" aufgetaucht, heißt es in Gerichtsunterlagen. Der Angeklagte Jonathan R. kommt ab 8. Juni vor Gericht. Bei den Bränden kamen zwölf Menschen ums Leben.

Der mutmaßliche Brandstifter, der sich wegen des Entfachens der Brände in dem Nobelvorort Pacific Palisades verantworten muss, soll zudem Luigi Mangione bewundert haben, dem vorgeworfen wird, im Dezember 2024 einen Versicherungschef in New York erschossen zu haben. Mutmaßlich habe der Mann, der zum Zeitpunkt der Tat als Fahrer für den Taxi-Dienst Uber arbeitete, das Feuer in der Silvesternacht zu Jahresbeginn 2025 kurz nach Mitternacht an einem beliebten Wanderweg gelegt, kurz nachdem er Fahrgäste in Pacific Palisades abgesetzt habe. R. weist alle Vorwürfe zurück. Wütender Taxichauffeur soll von Selbstjustiz gesprochen haben Der Staatsanwaltschaft zufolge war R. wutentbrannt über den Kapitalismus und legte das Feuer in dem Nobelvorort quasi als Akt der Vergeltung. Fahrgäste des Angeklagten vom 31. Dezember 2024 und 1. Jänner 2025 hätten ihn als "wütend" und "intensiv" beschrieben. Er sei "unberechenbar" gefahren und habe darüber geschimpft, "dass er 'stinksauer auf die Welt' sei, zudem habe er über Luigi Mangione, den Kapitalismus und Selbstjustiz" gesprochen, hieß es in den Gerichtsunterlagen.