Großbrand in australischer Ölraffinerie ausgebrochen
Auf dem Gelände der Ölraffinerie dürften sich mehrere Explosionen ereignet haben. Das Feuer ist noch nicht unter Kontrolle.
Zusammenfassung
- Großbrand mit mehreren Explosionen in Ölraffinerie in Geelong, Victoria, ausgebrochen.
- Feuerwehr meldet Brand noch nicht unter Kontrolle, aber auf Werksgelände begrenzt, keine Verletzten.
- Viva Energy betont keine unmittelbaren Auswirkungen auf Kraftstoffversorgung; Raffinerie deckt 10 Prozent des australischen Bedarfs.
In einer australischen Ölraffinerie ist ein Großbrand ausgebrochen. Die Feuerwehr erklärte, sie sei in der Nacht auf Donnerstag wegen mehrerer Explosionen und eines Feuers in der Raffinerie in Geelong im Bundesstaat Victoria alarmiert worden.
Die Anlage des Unternehmens Viva Energy ist eine von zwei Ölraffinerien in Australien und deckt zehn Prozent des Kraftstoffbedarfs des Landes.
"Das Feuer ist noch nicht unter Kontrolle, obwohl es derzeit auf das Werksgelände beschränkt ist", erklärte die Feuerwehr. Es gab keine Verletzten. Viva teilte mit, der Brand habe "keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Kraftstoffversorgung". Nach Angaben des Unternehmens können in der Raffinerie bis zu zu 120.000 Barrel Öl pro Tag verarbeitet werden.
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