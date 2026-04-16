Großbrand in australischer Ölraffinerie ausgebrochen

In einer australischen Ölraffinerie ist ein Großbrand ausgebrochen. Die Feuerwehr erklärte, sie sei in der Nacht auf Donnerstag wegen mehrerer Explosionen und eines Feuers in der Raffinerie in Geelong im Bundesstaat Victoria alarmiert worden.

Die Anlage des Unternehmens Viva Energy ist eine von zwei Ölraffinerien in Australien und deckt zehn Prozent des Kraftstoffbedarfs des Landes.