Welt

Großbrand in australischer Ölraffinerie ausgebrochen

Auf dem Gelände der Ölraffinerie dürften sich mehrere Explosionen ereignet haben. Das Feuer ist noch nicht unter Kontrolle.
16.04.2026, 05:59

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Fire at Viva Energy Group's Geelong refinery

Zusammenfassung

  • Großbrand mit mehreren Explosionen in Ölraffinerie in Geelong, Victoria, ausgebrochen.
  • Feuerwehr meldet Brand noch nicht unter Kontrolle, aber auf Werksgelände begrenzt, keine Verletzten.
  • Viva Energy betont keine unmittelbaren Auswirkungen auf Kraftstoffversorgung; Raffinerie deckt 10 Prozent des australischen Bedarfs.

In einer australischen Ölraffinerie ist ein Großbrand ausgebrochen. Die Feuerwehr erklärte, sie sei in der Nacht auf Donnerstag wegen mehrerer Explosionen und eines Feuers in der Raffinerie in Geelong im Bundesstaat Victoria alarmiert worden. 

Die Anlage des Unternehmens Viva Energy ist eine von zwei Ölraffinerien in Australien und deckt zehn Prozent des Kraftstoffbedarfs des Landes.

"Das Feuer ist noch nicht unter Kontrolle, obwohl es derzeit auf das Werksgelände beschränkt ist", erklärte die Feuerwehr. Es gab keine Verletzten. Viva teilte mit, der Brand habe "keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Kraftstoffversorgung". Nach Angaben des Unternehmens können in der Raffinerie bis zu zu 120.000 Barrel Öl pro Tag verarbeitet werden.

Diesel und Kerosin: Hattmannsdorfer rechnet mit Lieferengpass im Mai
Pipelines in Österreich: Unbemerkt und unverzichtbar
Australien
Agenturen, sif  | 

Kommentare