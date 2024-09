Grausiger Leichenfund: Hund grub Stiefel in Maisfeld aus

Nach dem Fund von zwei männlichen Leichen im nordrhein-westfälischen Gronau sind bei der Polizei zahlreiche Hinweise eingegangen. Laut Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt werden diese derzeit ausgewertet und Zeugen befragt. Am Sonntag hatte der Hund zweier Spaziergängerinnen einen Stiefel in einem Maisfeld ausgebuddelt. Die herbeigerufene Polizei fand daraufhin am Rande des Feldes die Überreste von zwei vergrabenen männlichen Toten.