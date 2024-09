Größte Jesus-Statue der Welt auf Sumatra ist 61 Meter hoch

Die höchste Jesus-Statue der Welt thront künftig über einem Touristenort in der indonesischen Provinz Nord-Sumatra. Die 61 Meter hohe Jesus-Christus-Erlöser-Statue auf einem Hügel in der Nähe des Tobasees wurde vom Vorsitzenden der Katholischen Bischofskonferenz Indonesiens, Bischof Antonius Subianto Bunjamin, eingeweiht, wie der Pressedienst UCA News laut Kathpress am Freitag berichtete.

Papst Franziskus habe bei seinem Besuch in der indonesischen Hauptstadt Jakarta Anfang September eine Miniatur der Statue gesegnet, hieß es. Dort habe Franziskus auch das auf einer an der Statue angebrachten Plakette eingravierte Gebet unterzeichnet.