Die Flammen griffen rasch auf ein zweites, im Hafen liegendes Boot über, wie lokale Medien berichteten. Die Passagiere, mehrheitlich Touristen, waren kurz vor Ausbruch des Brandes von Bord gegangen. Der Brand habe sich schnell ausgebreitet, was einen größeren Einsatz von Behörden und Feuerwehr auslöste, berichteten Nachrichtenportale der benachbarten Insel Korfu.