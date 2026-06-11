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Beliebte griechische Insel: Brand im Hafen ausgebrochen

Im Hafen der griechischen Kleininsel Paxos ist ein Feuer auf einem Tagesausflugsschiff ausgebrochen.
11.06.2026, 17:14

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Mehrere Boote bei Paxos

Die Flammen griffen rasch auf ein zweites, im Hafen liegendes Boot über, wie lokale Medien berichteten. Die Passagiere, mehrheitlich Touristen, waren kurz vor Ausbruch des Brandes von Bord gegangen. Der Brand habe sich schnell ausgebreitet, was einen größeren Einsatz von Behörden und Feuerwehr auslöste, berichteten Nachrichtenportale der benachbarten Insel Korfu.

Touristen-Boot im Roten Meer wegen starken Wellen gesunken, 16 Vermisste

Brandursache unklar

Angaben zu möglichen Verletzten lagen zunächst nicht vor, teilte die Küstenwache mit. Die Ursache des Feuers blieb zunächst unklar. Die Hafenbehörden nahmen Ermittlungen auf.

Griechenland
Agenturen  | 

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