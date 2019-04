Greta Thurnberg spricht in Rom vor tausenden Schülern

"Wir wurden in diese Krise geboren"

Thurnberg übte in ihrer Rede harte Kritik an der Klimapolitik. "Wir wurden in diese Krise hineingeboren, für die keine Lösungen gesucht werden. Wir sind jene, die den Unterschied machen können. Wir sollten eigentlich nicht diejenigen sein, die für Klimaschutz kämpfen müssen, doch wir sind dazu gezwungen, weil niemand etwas unternimmt", mahnte sie zum Handeln.

Außerdem wandte sie sich an Kritiker, die der "FridayforFuture"-Bewegung vorwerfen, Schüler vom Lernen abzuhalten. "Jemand behauptet, dass wir Zeit verschwenden, die wir lieber fürs Lernen nutzen sollten. Wir wollen aber in Zukunft sagen können, dass wir alles getan haben, um eine Katastrophe abzuwenden", erklärte sie in Richtung der versammelten Schüler.

Energie durch 120 Räder

Die Bühne, von der Thurnberg sprach, wurde von 120 Radfahrern mit Strom versorgt, den diese über einen Trafo erzeugten. Die Veranstalter betonTen, das für den Auftritt saubere Energie verwendet wurde.

Greta Thunberg hatte im Sommer 2018 begonnen, vor dem Parlamentsgebäude in Stockholm für besseren Klimaschutz zu protestieren. Mit Reden bei internationalen politischen Konferenzen erlangte sie weltweite Bekanntheit.