"Mir bleiben nicht mehr viele Jahre": 94-Jährige bereist mit Enkel die Welt

So wurde Joy Ryan zur ältesten Person, die alle 63 Nationalparks in den USA besucht hat. Die ungewöhnliche Reise dokumentierte ihr Enkel auf einem eigens dafür erstellten Instagram-Profil. "Grandma Joy's Road Trip" zählt inzwischen 1.563 Beiträge und stolze 105.000 Followerinnen und Follower.

"Grandma Joy" stellt sich also einer neuen Herausforderung, die einen globalen Charakter hat. "Mir bleiben nicht mehr viele Jahre, also gehen wir's gleich an", sagte die mittlerweile 94-Jährige gegenüber CNN Travel. "Wenn du langsamer wirst, dann schaffst du nichts."

Bereits drei Kontinente bereist

Das Paar hat bereits drei Kontinente bereist. Allein vergangenes Jahr ging es zum Banff-Nationalpark in Kanada, um "Nordamerika weit über unser eigenes Land hinaus zu sehen". Es folgte der Trip nach Afrika, und zwar nach Kenia, wo die beiden den Amboseli-Nationalpark und das Masai-Mara-Nationalreservat in Kenia besuchten.



Ihre letzte Reise führte sie nach Südamerika, wo sie nach Ecuador reisten und Zeit auf den Galapagosinseln sowie in Chile verbrachten. "Es war unglaublich, diese riesigen Schildkröten zu sehen", erzählte Joy Ryan im CNN-Interview mit sichtlicher Begeisterung über die Reise. "Sie könnten ihre Schalen anheben, genau wie bei einem Cabrio oder so."