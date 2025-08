Gigantische Öl-Pläne im Kongo als Bedrohung für Menschen und Gorillas

5 bis 32 Quadratkilometer – so groß ist das Gebiet, in dem Flachland-Gorillas herumstreifen, ihr natürliches Habitat also. Doch vielen dieser Menschenaffen könnte diese Lebensgrundlage wegbrechen. Der Grund: Im Kongo, wo viele dieser Tiere beheimatet sind, hat die Regierung für Investoren nun ein riesiges Programm zu Öl- und Gasförderung aufgelegt. In 52 Blöcken soll es demnächst aus Petroquellen sprudeln. Die Gesamtfläche des Rasters, der ohne Rücksicht auf ausgewiesene Naturschutzgebiete über das Land gelegt wurde, umfasst sagenhafte 1,24 Millionen Quadratkilometer – das entspricht rund 15 Mal der Größe Österreichs.

© KURIER-Grafik/PIlar Ortega

Betroffen sind 39 Millionen Menschen, das sind fast zwei Fünftel aller Kongolesen. Betroffen sind laut Guardian aber auch 64 Prozent, also zwei Drittel, des komplett intakten tropischen Urwaldes. Hier sei zweifelsfrei „der schlechteste Platz auf der ganzen Welt, nach Öl zu bohren“, sagte Simon Lewis vom University College London dem britischen Blatt.

Nicht profitabel Der Wissenschaftler führte ein Team an, das erstmals das kongolesische Torfland kartografierte. Sein Rat an internationale Petro-Konzerne: „Kein glaubwürdiges Unternehmen würde in den Wäldern des Kongos Öl fördern, zumal es wahrscheinlich gar nicht genug Öl gibt, das Ganze profitabel zu machen. Stattdessen würden große soziale und Umweltkosten entstehen.“

Die kongolesische Regierung will die Förderung fossiler Energieträger massiv ausbauen

Simon Lewis verweist etwa auf einen Landstrich namens „Cuvette Centrale“. Diese 145.000 Quadratkilometer große Gebiet im Kongobecken (größer als England) ist der größte Torfmoor-Komplex der Welt und einer der wenige Trümpfe in der Klimakrise: In der Region sind laut dem Forscher 30 Milliarden Tonnen Kohlenstoff gespeichert. Zudem ist die „Cuvette Centrale“ wie andere von der geplanten Öl-Exploration betroffene Landesteile Heimat von Waldelefanten, Flachland-Gorillas, Schimpansen, Bonobos oder endemischen Vögel.

Andere Kritiker der Öl- und Gas-Initiative führen zudem ins Treffen, dass der jetzige Vorstoß einem anderen Plan der diametral entgegenstehe: Dem sogenannten Grünen Kinshasa-Kivu-Korridor (bis Goma). Diese Ost-West-Passage, die weit gehend dem Flussverlauf des Kongo folgt, sollte die Öko-Ambitionen des afrikanischen Landes hervorstreichen. Nach den jüngsten Plänen freilich würde der Korridor zu fast drei Viertel (72 Prozent) durch die definierten Öl-Blöcke bedeckt.