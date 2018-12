Golfklub Trumps beschäftigt Migranten ohne gültige Papiere

In einem luxuriösen Golfklub von US-Präsident Donald Trump sollen einem Medienbericht zufolge Migranten ohne gültige Papiere gearbeitet haben. Die aus Guatemala stammende Victorina Morales und die inzwischen legal in den USA lebende Sandra Diaz berichteten in der New York Times über ihre Arbeit im Trump National Golf Club in Bedminster im US-Staat New Jersey.

Morales wurde demnach 2013 mit gefälschten Papieren als Haushälterin eingestellt. Sie säuberte das Bad und machte das Bett des heutigen Präsidenten, der scharfe Verbalattacken gegen illegale Einwanderung fährt. Morales und Diaz zufolge arbeiten in dem Klub auch andere Migranten ohne gültige Papiere. Vorgesetzte hätten dafür gesorgt, dass sie nicht auffliegen. Der New York Times zufolge gibt es keine Beweise, dass Trump persönlich oder Manager seiner Trump Organization von den Vorgängen wussten.

Trump ist "fordernd, aber freundlich"

Die Trump Organization, in der die Geschäftsaktivitäten der Familie des Milliardärs und Präsidenten gebündelt sind, erklärte, Zehntausende Menschen zu beschäftigen und bei Einstellungen "sehr strikte" Maßstäbe anzulegen. "Wen irgendein Mitarbeiter falsche Dokumente vorgelegt hat, um das Gesetz zu umgehen, wird er sofort entlassen." Morales und Diaz beschreiben Trump in dem Bericht als fordernd, aber freundlich. Manchmal habe er 50 oder sogar 100 Dollar Trinkgeld gegeben.