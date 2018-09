Golf-Europameisterin wurde erstochen: Obdachloser verhaftet

Golf-Amateur-Europameisterin Celia Barquin Arozamena ist am Montag auf einem Golfplatz in Iowa/USA tot aufgefunden worden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus und hat einen 22-jährigen obdachlosen Mann verhaftet. Die 22-jährige Spanierin sei am Montag erstochen auf dem Golfplatz Coldwater Golf Links in der Stadt Ames gefunden worden, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Mitarbeiter entdeckten die Leiche demnach in einem Teich. Die Frau sei in "Oberkörper, Kopf und Nacken" gestochen worden, sagte Ames' Polizeichef Georg Huff. Einziger Verdächtiger ist der ebenfalls 22-jährige Colin R., der laut Polizeiangaben im nahe gelegenen Wald wohnt. Ein anderer Obdachloser erzählte der Polizei, R. habe von dem Drang gesprochen, "Frauen zu vergewaltigen und zu töten".