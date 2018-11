Goldman Sachs fiel auf Hochstapler rein

Für die US-Staatsanwaltschaft war der Fonds nichts anderes als „eine milliardenschwere Spesenkasse“. Jho Low gönnte sich ein Leben im Kreise von Hollywoodgrößen. Nur so viel: Im Zuge der Affäre musste Leonardo di Caprio einen Picasso den US-Behörden ausliefern. Jho Low hatte ihm das Gemälde geschenkt.

Über Low Taek Jho, kurz Jho Low, ist eigentlich wenig bekannt: Er absolvierte das Eliteinternat Harrow School in London. Dort befreundete er sich mit Riza Aziz, dem Stiefsohn des späteren malaysischen Premierministers Najib Razak, der von 2009 bis zu seinem unschönen Abgang 2018 regierte. In einem prachtvollen goldenen Palast in Kuala Lumpur.

Der selbst ernannte Investor mit dem Kuchengesicht gewann das Vertrauen des Premiers und verschaffte sich den Zugriff auf den Staatsfonds 1MDB.