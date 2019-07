Zu laut gekräht: Gockel steht vor Gericht

Ein Hahn, der angeblich zu laut kräht, beschäftigt ein Gericht in Frankreich. Der Prozess um Gockel Maurice begann am Donnerstag unter großer Medienaufmerksamkeit in Rochefort in Westfrankreich. Der Hahn selbst blieb dem Verfahren fern - er leidet nach Angaben seiner Besitzerin unter "Stress" und akuter Heiserkeit.

Ein Pensionistenpaar wirft Hahn Maurice vor, es mit seinem frühen Morgengruß regelmäßig um den Schlaf zu bringen. "Sie wollen einfach nur Ruhe und Frieden", sagt ihr Anwalt. Maurice gehöre nachts eingesperrt. "Schließlich handelt es sich um eine Wohnsiedlung, wir sind hier nicht auf dem Land." Die Kläger haben ein Ferienhaus auf der Insel Oleron an der französischen Atlantikküste, die für ihre Ruhe und die langen Sandstrände bekannt ist.