Eine US-Amerikanerin aus Salisbury hat vor ihrem großen Tag einen absoluten Glücksgriff gemacht. Als sie bei der Maryland Lotterie beim Glücksrad mitmachen durfte, konnte sie ihr Glück kaum glauben und ergatterte 90.000 US-Dollar (circa 77.331,88 Euro).

Zum Glücksrad eingeladen Wie die Lotterie in einer Presseaussendung berichtet, durfte die Frau namens Victoria bei The Big Spin mitmachen und beim Glücksrad drehen. Die US-Amerikanerin wurde zum Glücksrad eingeladen, nachdem sie bei einem Rubbellos die Aufschrift: "Herzlichen Glückwunsch! Sie haben einen Big Spin gewonnen!“, entdeckte. Für das Los hat die Frau nur fünf Dollar (circa 4,30 Euro) bezahlt.

Als sie realisierte, dass sie 90.000 US-Dollar gewonnen hatte, konnte sich die Flughafenmitarbeiterin ihr Lächeln kaum verkneifen. Ihre Mutter hätte sie dazu gebracht, sich für Lotteriespiele zu interessieren. Der große Geldbetrag übertrifft jedoch alle Preise, die sie und ihre Mutter bisher gewonnen haben.