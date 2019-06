Gloria Vanderbilt, die letzte amerikanische Prinzessin

Ihren zweiten Mann, den Dirigenten Leopold Stokowski verließ Gloria Vanderbilt wegen Frank Sinatra. Viele Jahre sprachen ihre zwei älteren Söhne deshalb nicht mehr mit ihr.

Sie eroberte Marlon Brando, nachdem sie ihn in dem Film „Die Faust im Nacken“ gesehen hatte. Sie flog nach Los Angeles, lud sich bei Brando ein und blieb über Nacht. Auch die Affären mit Gene Kelly und Howard Hughes ließ sie alle Welt wissen.

Den Tod seiner Mutter mit 95 Jahren in New York vermeldete ihr jüngster, ihr vierter Sohn, CNN-Moderator Anderson Cooper (52) am Montag persönlich. „Was für ein außerordentliches Leben, was für eine außerordentliche Mom“, schrieb er über sie.

Gloria Vanderbilt ( 1924 – 2019) stand von Geburt an im Rampenlicht. Denn sie stammte aus einer der ganz großen amerikanischen Familien. Ihr Ur-Ur-Großvater Cornelius Vanderbilt (1794 – 1877) war einer der reichsten Unternehmer der Vereinigten Staaten, zunächst als Reeder, später als Eisenbahnunternehmer, der die New Yorker Central Railroad aufbaute. Glorias Vater starb an Leberzirrhose, da war sie 14 Monate alt, ihre Schweizer Mutter war nicht einmal 20. Gloria hatte nur ihre Nanny, doch die durfte sie mit zehn Jahren auch nicht mehr sehen. Ihre Großmutter hatte 1934 ein Sorgerechtsverfahren angestrengt und das Kind der exzentrischen Tante Gertrude Vanderbilt Whitney überantwortet, der späteren Gründerin des Whitney-Museums. Die New Yorker Presse spottete über das „arme reiche Mädchen“.