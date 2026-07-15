Nach Angaben der Behörden war der Mann vom Monte Baldo gestartet, einem beliebten Fluggebiet für Gleitschirm- und Drachenflieger. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor der Pilot die Kontrolle über seinen Gleitschirm und stürzte ab. Er erlitt dabei tödliche Verletzungen.

3 Todesfall in 6 Wochen

Rettungskräfte des Notdienstes rückten mit einem Rettungshubschrauber aus Verona und einem Krankenwagen aus. Für den 61-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät. Es ist der dritte tödliche Gleitschirmunfall in Malcesine innerhalb von rund sechs Wochen. Ende Juni war ein 37-jähriger Schweizer ums Leben gekommen, Anfang Juni ein 48 Jahre alter Deutscher. Ein australischer Pilot wurde Ende Juni bei einem weiteren Unfall verletzt.