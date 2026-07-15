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Welt

61-jähriger Deutscher stirbt bei Gleitschirmunfall am Gardasee

Ein 61 Jahre alter Deutscher ist bei einem Gleitschirmunfall in Malcesine am Nordostufer des Gardasees ums Leben gekommen.
15.07.2026, 14:50

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Mann fliegt mit Gleitschirm durch den Himmel

Nach Angaben der Behörden war der Mann vom Monte Baldo gestartet, einem beliebten Fluggebiet für Gleitschirm- und Drachenflieger. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor der Pilot die Kontrolle über seinen Gleitschirm und stürzte ab. Er erlitt dabei tödliche Verletzungen.

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3 Todesfall in 6 Wochen 

Rettungskräfte des Notdienstes rückten mit einem Rettungshubschrauber aus Verona und einem Krankenwagen aus. Für den 61-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät. Es ist der dritte tödliche Gleitschirmunfall in Malcesine innerhalb von rund sechs Wochen. Ende Juni war ein 37-jähriger Schweizer ums Leben gekommen, Anfang Juni ein 48 Jahre alter Deutscher. Ein australischer Pilot wurde Ende Juni bei einem weiteren Unfall verletzt.

Schweiz
Agenturen, seta  | 

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