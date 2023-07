Glasdach im Parlament in London eingebrochen

Big Ben wurde erst vor kurzem mit großem Aufwand renoviert, doch der Rest des britischen Parlaments in London ist teilweise in einem maroden Zustand. Ausgerechnet im modernen Teil des Komplexes an der Themse kam es am Dienstag zu einer aufsehenerregenden Panne. Wie auf Bildern und Videos in sozialen Medien zu sehen war, ging ein Teil des Glasdachs über dem Atrium des als Portcullis House bezeichneten Gebäudes zu Bruch und Wasser strömte herein.

"Vom Dach des Portcullis House ist das Wasser gerade in Strömen heruntergekommen. Die Leute mussten in Deckung gehen", schrieb die britische TV-Journalistin Anne Alexander zu einem Video von dem Geschehen auf Twitter. "Es war so heftig und laut, dass ich anfangs dachte, es seien Scherben", so die Producerin beim Sender ITV. Am Boden habe sich eine große Pfütze gebildet.