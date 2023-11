„Gladiatoren“ erpressten Touristen für Fotos vor Kolosseum in Rom

Bei einem anderen Vorfall verlangten die Beschuldigten von einem irischen Touristen Bares für ein Foto. Als sich das Opfer weigerte und angab, kein Geld zu haben, zwangen sie ihn, zum nächsten Bankomaten zu gehen. Das Opfer hob 200 Euro ab und übergab sie den Männern. Die drei, die damit nicht zufrieden waren, brachten den Touristen dazu, erneut zum Bankomaten zu gehen und weitere 50 Euro abzuheben.

Plan für Lizenz nicht umgesetzt

Rom hatte in den vergangenen Jahren vergeblich versucht, die Zahl der „Gladiatoren“ vor dem Kolosseum zu beschränken. Sie zahlen keine Steuern, kritisiert die Gemeinde. Wer für die Touristen als „Gladiator“ oder „Zenturio“ (altrömischer Offizier) am Kolosseum oder auf dem Forum Romanum posieren will, solle eine Lizenz vorweisen, lautete ein Vorschlag der Stadtverwaltung, der jedoch nie umgesetzt wurde.