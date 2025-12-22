Auto prallt in Deutschland in Bushaltestelle: 4 Verletzte

In der deutschen Stadt Gießen ist ein Mann mit seinem Auto in eine Bushaltestelle geprallt und hat dabei nach jüngsten Angaben der Polizei vier Menschen teils schwer verletzt. Wie die Polizei Montagabend mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 16.30 Uhr.

Demnach prallte der Fahrer eines Audi zunächst mit zwei in gleicher Richtung fahrenden Autos zusammen, fuhr anschließend weiter und prallte dann an einer Bushaltestelle mit den Menschen zusammen.