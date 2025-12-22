Auto prallt in Deutschland in Bushaltestelle: 4 Verletzte
In der deutschen Stadt Gießen ist ein Mann mit seinem Auto in eine Bushaltestelle geprallt und hat dabei nach jüngsten Angaben der Polizei vier Menschen teils schwer verletzt. Wie die Polizei Montagabend mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 16.30 Uhr.
Demnach prallte der Fahrer eines Audi zunächst mit zwei in gleicher Richtung fahrenden Autos zusammen, fuhr anschließend weiter und prallte dann an einer Bushaltestelle mit den Menschen zusammen.
Laut Polizei setzte der Mann seine Fahrt zunächst fort, stoppte dann und wurde schließlich von der Polizei festgenommen. Er sei 32 Jahre alt, lebe in Gießen und stamme aus Aserbaidschan, teilte die Polizei weiter mit. Die genauen Umstände seien noch unklar, Hessens Landeskriminalamt habe in dem Fall die Ermittlungen übernommen. Die Polizei suchte nach Zeugen.
