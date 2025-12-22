Während Lichtparade: Auto fährt in den Niederlanden in Menschenmenge

Welt

In der Kommune Nunspeet, nahe Amsterdam, fuhr ein Auto während einer Lichtparade in eine Menschenmenge. Es gibt mindestens neun Verletzte.
22.12.25, 21:09

In den Niederlanden ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Neun Menschen seien verletzt worden, drei davon schwer, teilte die Polizei mit. Sie gehe nicht von einer vorsätzlichen Tat aus, die Ermittlungen dauerten aber noch an. 

Der Vorfall ereignete sich in der Kommune Nunspeet, etwa 70 Kilometer im Osten von Amsterdam.

Lichtparade wurde abgebrochen

Medienberichten zufolge ereignete sich der Vorfall während einer Lichtparade mit geschmückten Autos. Viele Zuschauer standen am Straßenrand. Nach dem Vorfall waren Einsatzkräfte in großer Zahl ausgerückt. Auch mehrere Traumahubschrauber waren nach Angaben der Polizei im Einsatz.

Die benachbarte Gemeinde Elburg teilte mit, dass die Parade abgebrochen worden sei.

