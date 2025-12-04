Drei Tote bei Unfall nach Verfolgungsfahrt in Den Haag

Nach einer Verfolgungsfahrt durch die Polizei sind in den Niederlanden zwei Frauen und ein Mann bei einem Unfall ums Leben gekommen. Ihr Auto prallte unweit des Wohnsitzes der niederländischen Königsfamilie gegen einen Baum, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Eine weitere Frau wurde schwer verletzt aus dem Auto geborgen und in ein Krankenhaus gebracht.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wollten Polizisten den Wagen am frühen Morgen gegen 04.40 Uhr "wegen eines auffälligen Fahrverhaltens" kontrollieren. Das Stoppsignal der Polizei sei jedoch ignoriert worden.