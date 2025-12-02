Wegen Autounfall? TikTok-Star stirbt mit nur 24 Jahren
Marquay Collins, besser bekannt als Marquay the Goat oder "The Helicopter Man", sorgte mit witzigen Videos für zahlreiche Lacher im Netz und erheiterte seine sieben Millionen Fans auf TikTok. Doch nun wurden traurige Nachrichten bekannt: Collins ist mit nur 24 Jahren verstorben.
Todesursache noch unklar
Woran der Influencer gestorben ist, bleibt bis dato unklar. Währenddessen wird im Netz spekuliert, dass der 24-Jährige nach einem Autounfall an seinen Verletzungen verstorben ist. Am 8. November postete Collins von dem Unfallort und kommentierte, dass seine "Kopfschmerzen" ihn "umbringen" würde. Ein Tesla sei ihm hinten in sein Auto gefahren, der TikToker habe laut eigenen Angaben die Geschwindigkeitsbegrenzung eingehalten. Er zeigte sich dankbar, dass ihn Gott "beschützen" würde. "Zum Glück ist nichts Schlimmeres passiert", resümierte der Content Creator.
TMZ zufolge wurde Collins nach dem Unfall ins Krankenhaus gebracht und am selben Tag entlassen. Anschließend soll er jedoch weiterhin über Kopfschmerzen sowie Nacken-, Schulter- und Rückenschmerzen geklagt haben. Der Gerichtsmediziner von Muscogee County, Buddy Bryan, erklärte gegenüber dem Medium, dass der TikToker am 26. November in seinem Haus für tot erklärt wurde.
Familie und Freunde bestätigen Tod
Seine Mutter, Sonja Collins, postete am 26. November eine ergreifende Nachricht auf Facebook:
"Mein Herz ist gebrochen. Mein Baby, mein Jüngster, mein SnuggaBug, mein Marquay ist nicht mehr bei mir. Er war der liebenswerteste Mensch, den man sich vorstellen kann, er hatte kein bisschen Boshaftigkeit in sich. Ich hätte ihn länger gebraucht, als Gott es mir erlaubt hat. Er hat mich und seinen Vater Elzie verwöhnt, er sagte immer, weil wir ihn verwöhnt haben. Ich danke Ihnen allen für Ihre Gedanken und Gebete."
Mackenna Shoemaker, eine Freundin des Influencers, äußerte sich auf Instagram zu der Todesursache: "An diejenigen hier, die darüber sprechen, wie er gestorben ist... Bei allem Respekt, wenn ihr ihn nicht kanntet oder ihm nicht nahe genug standet, kümmert euch bitte um eure eigenen Angelegenheiten und lasst uns trauern."
Fans nehmen Abschied
Auf Social Media ist die Trauer um den 24-Jährigen groß. Zahlreiche User und Userinnen können den Verlust kaum fassen:
- "Sagt mir, dass es nicht wahr ist."
- "Er hat vor 16 Stunden gepostet und jetzt ist er nicht mehr da. Das Leben kann sich in einem Augenblick ändern. Ruhe in Frieden, junger Mann."
- "Das Leben ist so unberechenbar und herzzerreißend.... Es tut mir so leid, dass du diese Welt so früh verlassen hast... Sei weiterhin ein beschützender Geist über deine Eltern und deine Familie.... das ist unglaublich."
- "Ruhe in Frieden, Bruder, einer der gutherzigsten Menschen, die ich kenne 😔🙏🏽"
- "Keine Sorge, Marquay! Der Himmel hat einen Plan für dich ✨🙏🏿 Ich bete für dich!"
- "Ruhe in Frieden, Bruder, du warst eine Inspiration für uns alle. 🙏🏻"
