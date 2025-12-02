Marquay Collins, besser bekannt als Marquay the Goat oder "The Helicopter Man" , sorgte mit witzigen Videos für zahlreiche Lacher im Netz und erheiterte seine sieben Millionen Fans auf TikTok . Doch nun wurden traurige Nachrichten bekannt: Collins ist mit nur 24 Jahren verstorben.

Todesursache noch unklar

Woran der Influencer gestorben ist, bleibt bis dato unklar. Währenddessen wird im Netz spekuliert, dass der 24-Jährige nach einem Autounfall an seinen Verletzungen verstorben ist. Am 8. November postete Collins von dem Unfallort und kommentierte, dass seine "Kopfschmerzen" ihn "umbringen" würde. Ein Tesla sei ihm hinten in sein Auto gefahren, der TikToker habe laut eigenen Angaben die Geschwindigkeitsbegrenzung eingehalten. Er zeigte sich dankbar, dass ihn Gott "beschützen" würde. "Zum Glück ist nichts Schlimmeres passiert", resümierte der Content Creator.

TMZ zufolge wurde Collins nach dem Unfall ins Krankenhaus gebracht und am selben Tag entlassen. Anschließend soll er jedoch weiterhin über Kopfschmerzen sowie Nacken-, Schulter- und Rückenschmerzen geklagt haben. Der Gerichtsmediziner von Muscogee County, Buddy Bryan, erklärte gegenüber dem Medium, dass der TikToker am 26. November in seinem Haus für tot erklärt wurde.