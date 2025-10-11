Mehrere Personen seien verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Der Täter sei noch flüchtig . Die Stadt liegt nördlich von Frankfurt.

Unbekannter schießt auf Markplatz in Gießen auf Personen: Details nicht bekannt

Die Schüsse seien um kurz nach 15 Uhr in einem Sportwettbüro in der Gießener Innenstadt gefallen. Derzeit werde nicht davon ausgegangen, dass eine Gefährdung für die Bevölkerung bestehe. In Medienberichten ist von mindestens drei verletzten Menschen die Rede. Zur Schwere der Verletzungen der Opfer konnte die Polizei noch nichts sagen.

Auch weitere Details oder Hintergründe waren zunächst noch nicht bekannt. Der Einsatz laufe noch, sagte der Polizeisprecher. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.