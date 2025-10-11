Schüsse auf Marktplatz in Gießen: Mehrere Verletzte, Täter flüchtig
Im deutschen Gießen hat ein Unbekannter mehrere Schüsse auf dem Marktplatz abgegeben. Mehrere Personen wurden dabei verletzt, der Täter ist noch flüchtig.
Ein Unbekannter hat auf dem Marktplatz von Gießen mehrere Schüsse abgegeben.
Mehrere Personen seien verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Der Täter sei noch flüchtig. Die Stadt liegt nördlich von Frankfurt.
Unbekannter schießt auf Markplatz in Gießen auf Personen: Details nicht bekannt
Die Schüsse seien um kurz nach 15 Uhr in einem Sportwettbüro in der Gießener Innenstadt gefallen. Derzeit werde nicht davon ausgegangen, dass eine Gefährdung für die Bevölkerung bestehe. In Medienberichten ist von mindestens drei verletzten Menschen die Rede. Zur Schwere der Verletzungen der Opfer konnte die Polizei noch nichts sagen.
Auch weitere Details oder Hintergründe waren zunächst noch nicht bekannt. Der Einsatz laufe noch, sagte der Polizeisprecher. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.
