Frankreich: Auto raste in Menschenmenge – 1 Toter, 5 Verletzte

Im Norden Frankreichs ist ein Autofahrer nach einer Auseinandersetzung in einer Bar in eine Gruppe Menschen gerast.

Mindestens ein Mann sei bei dem Vorfall in Evreux getötet worden, sagte der zuständige Staatsanwalt, Rémi Coutin, am Samstag. Fünf weitere Menschen wurden demnach verletzt. Zwei von ihnen schwebten in Lebensgefahr.