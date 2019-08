Gewitter und Hagel: Madrid unter Wasser

Besonders betroffen war die Ortschaft Arganda del Rey im Südosten von Madrid. Dort fiel so viel Hagel, dass Straßen mit einer dicken Eisschicht bedeckt waren. Auch in Madrid selbst mussten Straßen und Tunnel sowie mehrere U-Bahn-Linien gesperrt werden. Am internationalen Flughafen Barajas sorgten die Unwetter für Verspätungen, einige Maschinen wurden auf andere Flughäfen umgeleitet.