Gestohlenes Klimt-Bild gefunden - in der Nähe des Museums

Ein 1997 in Italien gestohlenes Gemälde von Gustav Klimt ist am Dienstag wieder aufgetaucht. Das "Bildnis einer Frau" ist in der norditalienischen Stadt Piacenza in einem schwarzen Müllsack versteckt gewesen. Gefunden wurde es von einigen Arbeitern in einem Verlies nahe der Galerie Ricci Oddi, aus der das Gemälde vor 22 Jahren entwendet wurde. Die Arbeiter waren mit der Säuberung des Gartens beschäftigt.

"Als mir die Arbeiter erzählt haben, dass sie in einem Versteck ein Bild gefunden haben, dachte ich zuerst an einen Scherz. Als ich das Gemälde gesehen habe, habe ich aber sofort begriffen, dass es sich um Klimts 'Bildnis einer Frau' handelte. Ich habe es sofort erkannt. Mir zitterten die Hände, als wir das Bild aus dem Sack geholt haben. Schließlich handelt es sich um das in Italien zweitmeistgesuchte Werk nach dem in Palermo 1969 gestohlenen Caravaggio-Gemälde", berichtet Dario Gallinaro, Mitarbeiter der Galerie für moderne Kunst.