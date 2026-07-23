Geiselnahme in Regensburger Bank: Mensch schwebt in Lebensgefahr

Bei einer Geiselnahme in einer Bankfiliale im deutschen Regensburg am Donnerstagnachmittag ist laut Polizei ein Mensch lebensbedrohlich verletzt worden. Der mutmaßlich männliche Täter sei wohl mit einem Messer bewaffnet, sagte eine Polizeisprecherin.

Ob das lebensbedrohlich verletzte Opfer, zu dem die Einsatzkräfte Blickkontakt hatten, noch im Einflussbereich des Geiselnehmers ist oder bereits versorgt werden konnte, blieb zunächst unklar.