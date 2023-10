Alarmfahndung nach Banküberfall in Schwertberg

Am Montag Vormittag ist in Schwertberg (Bezirk Perg) eine Bankfiliale überfallen worden. Ein Mann soll kurz nach 9.30 Uhr in die dortige Raiffeisen-Filiale gekommen sein und von den Bediensteten Geld gefordert haben.

➤ Mehr lesen: Israel-Fahnen in Linz mehrmals beschädigt

Der Mann soll danach geflüchtet sein - ob mit einem Fahrzeug oder zu Fuß, war zuerst unklar.