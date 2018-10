Geiselnahme in Köln: Ermittlungen wegen Terror-Hintergrund

Hinweise auf psychische Probleme

Der Bundesanwaltschaft zufolge hat der Verdächtige am Montag zunächst in einem Schnellrestaurant am Bahnhof brennbare Flüssigkeit ausgeschüttet und diese entzündet. Dabei wurde eine 14-Jährige verletzt, sie musste operiert werden. Der Täter sei dann in eine benachbarte Apotheke geflohen und habe dort eine Angestellte als Geisel genommen, erklärte die Behörde weiter. Er habe unter anderem gefordert, nach Syrien zum "Islamischen Staat" (IS) ausreisen zu können. Beim Polizei-Zugriff wurde er durch Schüsse schwer verletzt.