Deutschland

Geburt im Auto: Frau bringt Baby auf Pannenstreifen zur Welt

Eine Frau hat ihr Baby in einem Auto auf dem Pannenstreifen einer Autobahn in der Nähe von Hamburg zur Welt gebracht.
09.04.2026, 11:47

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Ein rotes Warndreieck steht auf einer Straße, im Hintergrund ist ein Auto mit offenem Kofferraum zu sehen.

Rettungskräfte seien am Mittwochabend „zu einem besonderen Einsatz“ auf der A23 gerufen worden, sagte ein Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr. Das Auto parkte demnach in der Nähe der Anschlussstelle Halstenbek-Krupunder im Kreis Pinneberg in Schleswig-Holstein. 

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24 Feuerwehrleute bei Geburtseinsatz

Als die Feuerwehr eintraf, waren dem Sprecher zufolge Rettungsdienst und Polizei bereits vor Ort. „Wir waren eine bis zwei Minuten nach der Geburt da und haben mit den großen Feuerwehrautos den Standstreifen abgesperrt“, sagte der Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Rund 24 Feuerwehrleute sicherten demnach das geparkte Auto ab und unterstützten den Rettungsdienst bei der Versorgung von Mutter und Neugeborenen auf der Autobahn. 

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Sie seien etwa eine Stunde im Einsatz gewesen. Anschließend wurden Mutter und Kind in ein Krankenhaus gebracht. Dem Sprecher zufolge war es für die Feuerwehr „ein außergewöhnlicher und zugleich sehr schöner Einsatz, der den Beteiligten sicher noch lange in Erinnerung bleiben wird“.

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Agenturen, seta  | 

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