"Turbo-Hanna": Geburt im Rettungsauto im Burgenland

Die kleine Hanna aus Halbturn hatte es bei ihrer Geburt am 7. September besonders eilig.

In Purbach, am Weg ins Krankenhaus Eisenstadt und noch bevor der Rettungswagen des Roten Kreuzes sich richtig einbremste, tat sie um 4.20 Uhr ihren ersten Schrei, teilte die Hilfsorganisation am Mittwoch mit.