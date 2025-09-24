"Turbo-Hanna": Geburt im Rettungsauto im Burgenland
Die kleine Hanna aus Halbturn kam auf dem Weg ins Krankenhaus Eisenstadt zur Welt.
Die kleine Hanna aus Halbturn hatte es bei ihrer Geburt am 7. September besonders eilig.
In Purbach, am Weg ins Krankenhaus Eisenstadt und noch bevor der Rettungswagen des Roten Kreuzes sich richtig einbremste, tat sie um 4.20 Uhr ihren ersten Schrei, teilte die Hilfsorganisation am Mittwoch mit.
Auch Papa war "Rettungsauto-Kind"
Nach der Erstversorgung wurden Mutter und Kind dann wohlbehalten ins Spital gebracht und dort vom Papa in Empfang genommen. Dieser war übrigens selbst auch in einem Rettungsauto zur Welt gekommen, so das Rote Kreuz.
