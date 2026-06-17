Giorgia Meloni sagt der Zigarette "Arrivederci"

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Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat nach eigenen Angaben vor rund einem Monat mit dem Rauchen aufgehört. Die 49-Jährige machte die persönliche Nachricht während des G7-Gipfels in Frankreich öffentlich und erhielt dafür Anerkennung von mehreren Staats- und Regierungschefs. Als Meloni am Dienstag gemeinsam mit anderen Gipfelteilnehmern auf weitere Delegationen wartete, soll sie von ihrem Morgenkaffee geschwärmt haben. Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz scherzte daraufhin und fragte, ob dazu auch eine Zigarette gehört habe. Meloni verneinte und erklärte: "Ich habe aufgehört."

Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gratulierte der italienischen Regierungschefin mit einem "Bravo." Auch EU-Ratspräsident António Costa meldete sich zu Wort und erzählte, dass er bereits 2005 mit dem Rauchen aufgehört habe und seitdem rauchfrei geblieben sei. Melonis Zigarettenkonsum war bereits in der Vergangenheit Thema bei internationalen Treffen. Beim Gaza-Friedensgipfel in Scharm el-Scheich hatte sie im vergangenen Jahr auf entsprechende Hinweise anderer Politiker noch mit Humor reagiert. Nun scheint sie den Schritt endgültig vollzogen zu haben.