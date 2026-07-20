13-Jähriger stirbt: Tragödie überschattet Spaniens Titelfeier

Bei einer Freudenfeier über den Sieg der spanischen Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft ist es zu einem tragischen Todesfall in Ciudad Rodrigo im Westen Spaniens gekommen. Ein 13-Jähriger starb, als er von der zentralen Steinsäule eines Brunnens erschlagen wurde, wie die Regionalzeitung Diario de Salamanca und andere Medien unter Berufung auf die Stadtverwaltung berichteten.