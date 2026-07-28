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Welt

Südfrankreich: Fünf Babyleichen in Wohnung von Paar gefunden

Der Hintergrund ist vorerst unklar. Die Frau hatte am Montag ein gesundes Baby auf die Welt gebracht.
28.07.2026, 12:35

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FRANCE-CRIME-CHILDREN-POLICE-INVESTIGATION

Im Süden Frankreichs sind die Leichen von fünf Babys in der Wohnung eines Paares gefunden worden. Die Babyleichen wurden in Kartons in der Wohnung in Orange entdeckt, nachdem die Frau am Montag ein gesundes Baby zur Welt gebracht hatte, wie es am Dienstag aus Ermittlerkreisen hieß. Die Staatsanwaltschaft wollte sich auf Nachfrage zunächst nicht zu dem Fall äußern.

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Im Februar war im ostfranzösischen Besançon eine 50-Jährige festgenommen worden, nachdem in ihrem Gefrierschrank zwei tote Babys gefunden worden waren.

Agenturen, dida  | 

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