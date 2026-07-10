Leichnam in Wäsche übersehen: Totes Baby verschwand aus Spital

Die Leiche eines Babys ist aus dem Krankenhaus in Böblingen nahe Stuttgart verschwunden und später in einer Wäscherei wieder aufgefunden worden. Einem Polizeisprecher zufolge war das Frühgeborene mit einem Gewicht von unter einem Kilogramm in der Klinik auf die Welt gekommen und dann verstorben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehe man davon aus, dass der Leichnam von Mitarbeitern der Wäscherei in Laken übersehen und versehentlich mitgenommen worden war, so die Polizei.

In der Wäscherei hätten Ermittler dann die sterblichen Überreste des Babys entdeckt. Dass die Leiche des Babys verschwunden ist, sei aufgefallen, als ein Bestatter den Leichnam in einem Kühlraum des Krankenhauses habe abholen wollen. Die Ermittlungen zu dem Fall dauerten an, so der Sprecher. Es stehe derzeit der Tatverdacht einer Störung der Totenruhe im Raum.