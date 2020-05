Friseurin spaltet Amerika: Salon-Inhaberin muss wegen Öffnung in Haft

Weil sie ihren Friseursalon in der Coronakrise nicht schließen wollte, ist die Inhaberin eines Geschäfts in Dallas im Bundesstaat Texas zu sieben Tagen Haft verurteilt worden. Das Urteil gegen Shelley Luther sorgte in den USA für Unverständnis und Empörung. US-Senator Ted Cruz aus Texas schrieb auf Twitter: "Sieben Tage Gefängnis für Haare schneiden? Das ist verrückt."

Der Generalstaatsanwalt von Texas, Ken Paxton, veröffentlichte am Mittwoch ein Schreiben, in dem er den zuständigen Richter Eric Moye aufforderte, Luther umgehend wieder freizulassen.