Freude über Johnson-Rückzug hat für BBC-Moderatorin Konsequenzen

Ihre Schadenfreude über den Rückzug von Ex-Premier Boris Johnson aus dem Rennen um die britische Regierungsspitze hat für eine BBC-Moderatorin Konsequenzen. Der britische öffentlich-rechtliche Nachrichtensender BBC News leitete am Montag eine Untersuchung ein. Es geht darum, ob Martine Croxall am Sonntagabend bei der Besprechung der Titelseiten britischer Zeitungen gegen das Gebot der Überparteilichkeit verstoßen hat.

Johnson hatte am Sonntagabend mitgeteilt, entgegen allen Erwartungen doch nicht erneut für das Amt des Premiers anzutreten, obwohl er laut eigenen Angaben den nötigen Rückhalt in der Fraktion gehabt hätte. Er sei zu dem Schluss gekommen, dass dies nicht der richtige Weg sei, schrieb der Ex-Regierungschef. Rund 90 Minuten später sagte Croxall in der Einleitung der Sendung mit fröhlicher Miene: "Das ist alles sehr aufregend, nicht wahr? (...) Darf ich wohl so schadenfroh sein? Nun ja, ich bin es."