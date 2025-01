15 Monate lang hatte Yair Moses seinen Bart sprießen lassen, nun ist er sein Gesichtshaar endlich los: Sein Vater, die aus dem Gazastreifen freigelassene deutsch-israelische Geisel Gadi Moses, rasierte ihn nach seiner Rückkehr aus dem Gazastreifen. Ein Video von der bewegenden Rasur, veröffentlicht vom Forum der Geiselangehörigen, verbreitete sich am Freitag in Israel rasend schnell online.

Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie der 80-jährige Gadi Moses in einem Krankenhaus den wuchernden Bart seines Sohns entfernt. Im Hintergrund sind feiernde und betende Familienmitglieder zu hören.

Sich Haare oder Bart wachsen zu lassen, ist in der jüdischen Tradition ein Ausdruck von Trauer. Yair Moses hatte nach der Entführung seines Vaters in den Gazastreifen am 7. Oktober 2023 beschlossen, sich nicht mehr zu rasieren, bis sein Vater zurückkehrt. Als er Mitte Jänner seinen Namen auf der Liste der freizulassenden Geiseln las, erklärte er öffentlich, er warte darauf, dass sein Vater die Rasur übernehme.