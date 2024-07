Erstmals zwei Frauen in einflussreichen Privatclub aufgenommen

Erstmals in seiner 193-jährigen Geschichte hat der Londoner Privatclub Garrick einem Zeitungsbericht zufolge zwei Frauen aufgenommen. Der Beitritt der britischen Schauspielerinnen Judi Dench (89) und Siân Phillips (91) sei auf der Jahreshauptversammlung beschlossen worden, berichtete der Guardian. Der Garrick hat Medienberichten zufolge etwa 1.500 Mitglieder , jedes Jahr können bis zu vier neue folgen.

Bisher wurden Frauen nicht in den einflussreichen Club aufgenommen. Bis 2010 durften sie das Gebäude nicht betreten. Seitdem war ihnen der Zugang erlaubt, wenn sie eingeladen und von einem Mann begleitet wurden.

Diese Regelung wurde im Mai geändert. Eine neue Analyse der Club-Regeln hatte ergeben, dass es keinen expliziten Grund gebe, Frauen den Beitritt zu verbieten: Das Wörtchen "he" (er) solle in Rechtsdokumenten auch als "she" (sie) gelesen werden.

Geheim gehaltene Mitgliederliste veröffentlicht

Zuvor hatte der Guardian eine geheim gehaltene Mitgliederliste veröffentlicht, auf der außer König Charles III. noch Politiker wie Vizepremierminister Oliver Dowden sowie Dutzende führender Anwälte, Leiter öffentlich finanzierter Kunstinstitutionen und Top-Journalisten standen. Daraufhin kam es zu Protesten und Kritik. Der Chef des Auslandsgeheimdiensts MI6, Richard Moore, und der oberste Regierungsbeamte Simon Case traten aus.