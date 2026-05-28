Jodi Cowan war laut Florida Today am 19. Mai mit ihrem kleinen Hund in der Nähe ihres Hauses spazieren, als plötzlich zwei Hunde die Frau angriffen. Die 50-Jährige wurde so schwer verletzt, dass sie in ein Krankenhaus gebracht wurde, wo sie einige Stunden später verstarb.

Grund der Attacke unklar Aufnahmen einer Sicherheitskamera zeigen, dass Cowan ihren kleinen Hund auf dem Arm hatte und versucht hatte, die zwei Vierbeiner wegzuscheuchen, bevor sie die 50-Jährige attackierten. Cowan wurde mit schweren Bisswunden und starkem Blutverlust ins Krankenhaus gebracht. Warum die Frau angegriffen wurde, ist unklar. Die Tierschutzabteilung des Sheriff-Büros im Brevard County beschlagnahmte die Hunde. Momentan findet eine aktive Untersuchung des Falls statt.