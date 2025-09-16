Am 6. September haben sich tragische Szenen vor einem Wohnhaus in Madisonville zugetragen. Eine Bewohnerin wurde schwer verletzt auf der Veranda aufgefunden. Grund dafür war eine Hundeattacke.

Von mehreren Hunden attackiert Das Sheriffbüro von Monroe County (MCSO) in einer Pressemitteilung erklärte, wurde das Opfer als 71-jährige Mary Norwood identifiziert. Die US-Amerikanerin erlitt "schwere Schnittwunden" am Körper, nachdem sie von "ungefähr 10 bis 15 Pitbull-Mischlingen" angegriffen wurde. Passanten und Passantinnen konnten die Tiere nach dem Angriff von der älteren Dame wegziehen. "Nach der Ankunft des Rettungsdienstes von Monroe County wurde das weibliche Opfer vor Ort behandelt und anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung in das University of Tennessee Hospital gebracht", heißt es in der Pressemitteilung weiter.

"Ich habe schon Hundebisse und Hundeangriffe gesehen, aber so etwas habe ich noch nie erlebt", sagte Sue Pettingill, Pressesprecherin des MCSO, gegenüber dem lokalen Nachrichtensender WVLT . "Niemand hätte diese Hunde alleine abwehren können, weil es einfach zu viele waren." Pettingill spricht von einem "brutalen Angriff", dem Norwood "hilflos" ausgesetzt war.

27 Hunde in Gewahrsam genommen Nach einer Untersuchung der Kriminalpolizei von Monroe County wurden nach dem Vorfall insgesamt vier Personen angeklagt. Laut einer Pressemitteilung des MCSO vom 8. September wurden den vier Verdächtigen zwölf Fälle von Hunden ohne Tollwutimpfung und 26 Fälle von Tierquälerei vorgeworfen. Die Tierkontrolle hat inzwischen 27 Hunde von dem Tatort mitgenommen. "Ein Hund gehört dem Opfer, 13 Hunde der Verdächtigen waren ausgewachsen und 13 weitere Tiere waren Welpen“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.