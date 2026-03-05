Die 26-jährige Emily Panuco und ihr sechsjähriger Sohn machten sich am 27. Februar auf den Weg zum Haus ihrer Mutter. Dort wollten sie Welpen betrachten, doch dabei kam es zu einem tödlichen Zwischenfall. Als das Kind sich den Tieren näherte, griffen drei Hunde den Sechsjährigen und seine Mutter an. Panuco wurde dabei tödlich verletzt.

Frau von 3 Hunden totgebissen Wie KTLA 5 News berichtet, näherte sich der Bub einem Pappkarton vor der Haustür von Panucos Mutter, in dem sich die Welpen befanden. Doch dabei wurde er von drei Hunden angegriffen, die anschließend auch die 26-Jährige attackierten, als sie ihren Sohn beschützen wollte. Der Sechsjährige erlitt zwei Bisswunden und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Panuco wurde so schwer verletzt, dass sie noch vor Ort für tot erklärt wurde.

Hunde eingeschläfert Laut Angaben der Tierkontrollbehörde der Colorado River Indian Tribes (CIRT) wurden die drei Hunde in Gewahrsam genommen und eingeschläfert. Um welche Hunderasse es sich bei den Tieren gehandelt hat, ist bis dato unbekannt. Die Ermittlungen zum tödlichen Angriff laufen, ob eine Anklage erhoben wird, ist noch offen.